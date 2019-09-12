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12.09.19 13:47

Рада приняла закон о режиме совместного транзита и введении электронной транзитной системы

Верховная Рада приняла за основу и в целом законопроект №1082 о режиме совместного транзита и введении национальной электронной транзитной системы, которая предусматривает механизм обмена таможенной информацией с 35 странами.

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Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Эта система предусматривает, что наша таможня будет видеть всю историю движения товаров, которая есть в тех странах, и передавать свою. Законопроект предусматривает функционирование этой системы в тестовом режиме около года. Потом она будет протестирована нашими европейскими партнерами, и после этого мы присоединимся к соглашению о совместном транзите", - отметил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов в свою очередь сказал, что "это простая красивая история таможенного безвиза, которая позволит украинским игрокам выезжать из Украины и доезжать до Португалии одним грузовиком с одним документом, с одной гарантией".

По его мнению, это удешевит для украинских потребителей украинские товары.

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