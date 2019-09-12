Экс-глава Нацбанка Гонтарева заявила о проведении обысков в ее доме

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"У меня сейчас в Киеве по месту прописки на Большой Житомирской взломали ломом дверь, и 10 человек в бронежилетах проводят обыск. Вчера ПриватБанк, сегодня я", – сообщила Гонтарева.

По ее словам, правоохранители в масках и с автоматами.

Экс-глава Нацбанк отметила, что по месту обыска никого нет, так как она не живет там уже почти год. "Мой адвокат уведомил давно ГПУ (генпрокуратуру) и ГБР (Госбюро расследований) о месте моего проживания в Лондоне", – подчеркнула Гонтарева.

Ранее об обысках у Гонтаревой дома в Киеве сообщил в своем телеграмм-канале бывший заместитель главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов.

"Сейчас идут санкционированные судом массовые обыски по уголовным делам Порошенко. По делу о мародерстве и хищениях в армии обыски идут дома у Гонтаревой, в "Укроборонпроме" и структурах, принимавших участие в отмывании командой Порошенко украденных у армии средств. В аэропорту "Жуляны" продолжаются обыски по делу об использовании Порошенко поддельных паспортов при полёте на Мальдивский архипелаг", – утверждает Портнов.

В то же время в пресс-службе аэропорта "Жуляны" агентству сообщили, что у них отсутствует информация о якобы проходящих в четверг обысках в аэропорту.

Как сообщал БизнесЦензор, Генпрокуратура вызывает экс-главу Национального банка Украины Валерию Гонтареву, экс-заместителя главы администрации президента Алексея Филатова и совладельца инвестгруппы ICU Константина Стеценко для уведомления подозрения в деле о расхищении 150 млн грн "Аграрного фонда".

30 августа Гонтареву в Лондоне сбил автомобиль. В Киеве сожгли автомобиль невестки Гонтаревой.

В своих интервью добиться "наказания" для Гонтаревой неоднократно обещал олигарх, бывший владелец "Приватбанка" Игорь Коломойский.