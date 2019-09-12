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12.09.19 13:22

Украина экспортировала более 10 миллионов тонн зерновых и зернобобовых

Украина с начала нового 2019/2020 маркетингового года (МГ, июль-июнь) по состоянию на 11 сентября 2019 года экспортировала 10,348 млн тонн зерновых и зернобобовых, что в 1,5 раза больше, чем на аналогичную дату прошлого МГ.

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Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, к настоящему времени экспортировано 6,16 млн тонн пшеницы, 1,87 млн тонн кукурузы, 2,3 млн тонн ячменя. По состоянию на 11 сентября этого года также экспортировано 57,3 тыс. тонн муки.

Как сообщалось со ссылкой на Минагрополитики, Украина в 2018/2019 МГ экспортировала рекордные 50,4 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки, что на 23% больше показателя предыдущего МГ.

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в августе повысило прогноз экспорта зерновых на 2019/2020 МГ на 2,65 млн тонн по сравнению с июльским прогнозом – до 54,04 млн тонн.

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