Украина экспортировала более 10 миллионов тонн зерновых и зернобобовых

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, к настоящему времени экспортировано 6,16 млн тонн пшеницы, 1,87 млн тонн кукурузы, 2,3 млн тонн ячменя. По состоянию на 11 сентября этого года также экспортировано 57,3 тыс. тонн муки.

Как сообщалось со ссылкой на Минагрополитики, Украина в 2018/2019 МГ экспортировала рекордные 50,4 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки, что на 23% больше показателя предыдущего МГ.

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в августе повысило прогноз экспорта зерновых на 2019/2020 МГ на 2,65 млн тонн по сравнению с июльским прогнозом – до 54,04 млн тонн.