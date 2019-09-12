БизнесЦензор

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12.09.19 13:14

Министр инфраструктуры планирует запустить частые грузоперевозки на железной дороге до 2020 года

Министерство инфраструктуры Украины намерено запустить пилотный проект по допуску частной тяги на железную дорогу для осуществления грузовых перевозок до конца текущего года.

криклий

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"У нас есть амбициозная цель - до конца года пилотно запустить частную тягу и всех удивить. А уже с масштабным (проектом) по всей Украине будем двигаться более умеренно, чтобы не убить "Укрзализныцю" и чтобы не оказалось, что самые прибыльные направления забрали под себя какие-то крупные частные корпорации", - сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий журналистам в четверг.

В то же время он подчеркнул, что считает позитивным решением запуск частной тяги, поскольку "Укрзализныця" в последние годы не способна обеспечивать себя необходимым количеством подвижного состава.

"Это будут грузовые перевозки. Об участке я пока не скажу, поскольку есть несколько возможных вариантов", - отметил Криклий.

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