Арендой порта "Скадовск" интересуются 4 инвестора, – АМПУ

Об этом со ссылкой на пресс-службу АМПУ сообщает БизнесЦензор.

"Фонд государственного имущества Украины в Херсонской области намерен объявить конкурс в ближайшее время", - сообщает АМПУ.

"Оптимальным для развития порта "Скадовск", несмотря на его небольшие размеры, Администрация морских портов Украины видит в поиске одного арендатора на все площадки, которыми располагает госстивидор", - отметил руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.

"Это позволит предотвратить возможные конфликты между портовыми операторами на ограниченной территории. Необходимым требованием дальнейшего сотрудничества с будущим инвестором, который намерен взять в аренду имущество госстивидора в Скадовске, должен стать гарантированный объем увеличения грузопотока, согласно которому АМПУ сможет планировать собственные инвестиции в дноуглубление порта "Скадовск", - отметил Вецкаганс.

Согласно планам компаний "Амалтея Трейд", "София-1 плюс", "Черномор Инвест Транс" и "Морские ворота", через Скадовский порт может быть организована перевалка аграрных грузов, комплектующих для ветроэлектростанций, полимеров, а также паромные перевозки из Турции и стран Кавказа.

Объемы перевалки, обнародованных потенциальными инвесторами, составляют от 300 до 500 тыс. тонн в год.