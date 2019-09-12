Обыски прошли в трех офисах "Приватбанка", – Крумханзл

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Уверен, что многих из вас интересует вопрос: почему в три офиса банка приезжает с обыском полицейский отряд вооруженных спецназовцев? Кому это выгодно? Прежде всего, хочу успокоить клиентов и сотрудников. Банк работает как обычно: мы продолжаем быть самым прибыльным банком страны и обеспечиваем 60% прибыли всей банковской системы", - сказал он.

Как отметил глава правления, ПриватБанк беспрекословно выполняет все нормы закона и всегда сотрудничает с правоохранительными органами, однако действия правоохранителей все чаще выглядят как попытки давления и дискредитации банка. "ПриватБанк готов бороться за справедливость, аргументировать и отстаивать свои позиции в судах, мы готовы защищать деловую репутацию наших сотрудников от клеветы, а доброе имя банка от сплетен и искажений. Мы готовы защищать те положительные реформы, которые уже состоялись в ПриватБанке с 2016 года. И прозрачность - главное из этих достижений", - сказал банкир.

Как сообщалось, группа лиц при поддержке спецназа полиции в полдень среды прибыла в головной офис ПриватБанка в Днепре, основывая свои действия определением Жовтневого районного суда Днепра.

"Вызывает обеспокоенность, что под обоснованием якобы "незаконности" привлечения рекрутинговых компаний районный отдел полиции, полиция области и прокуратура пытаются изъять все документы, связанные с юридической защитой банка", - указано в сообщении банка.

Согласно ему, основанием для определения суда стало якобы превышение должностными лицами банка своих полномочий при заключении договоров с ведущими международными и украинскими рекрутинговыми, консалтинговыми и юридическими компаниями.

Как сообщалось, ПриватБанк 26 июля этого года, на следующий день после завершения слушания дела против бывших акционеров в Апелляционном суде Англии и Уэльса, получил постановление украинского суда с требованием предоставить детективам Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) все документы об основаниях и условиях получения услуг от юридических советников и других консультантов. Основанием для следственных действий детективов НАБУ являются заявления 2017-2018 годов от народных депутатов Рады прошлого созыва Александра Дубинина и Виталия Куприя, которые в СМИ и открытых источниках связываются с бывшими владельцами банка.

"Производства по их жалобам были остановлены следственными органами еще в 2017 году, но по неизвестным причинам восстановлены летом 2019 года", - отметили в ПриватБанке.

В финучреждении также обратили внимание, что детективы НАБУ настаивали на срочном изъятии документов, поскольку якобы возникла "реальная угроза изменения или уничтожения документов". В банке также выразили удивление тем, что суд беспрекословно согласился с мнением детективов, что ПриватБанк якобы нарушил закон "О публичных закупках", хотя его действие на коммерческие банки не распространяется.

Одновременно ПриватБанк был полностью исключен из судебного процесса и лишен всякой возможности представить свою позицию и доказательства в суде, тогда как вынесенное постановление обжалованию не подлежит, указали в финучреждении.

Банк призвал руководство НАБУ гарантировать защиту адвокатской тайны и конфиденциальность изъятых документов, поскольку утечка информации может подорвать защиту интересов банка в судах Украины, США, Великобритании и Кипра, где ПриватБанк борется за возмещение убытков, причиненных ему в период до национализации, на общую сумму более $6 млрд.