250 тысяч взносов для "Батькивщины" и "Радикальной партии" конфискуют в бюджет, – НАПК

Об этом со ссылкой на пресс-службу НАПК сообщает БизнесЦензор.

"За нарушение установленного законом порядка предоставления взносов в поддержку политической партии признано виновными двоих граждан, которых привлечено к административной ответственности в виде штрафа и конфискации сумм взносов в государственный бюджет Украины", - сообщает НАПК.

Соответствующие решения вынесли Винницкий городской суд (апелляционный суд оставил постановление горсуда без изменений) и Хустский районный суд Закарпатской области.

Факты правонарушений обнаружены Национальным агентством по предупреждению коррупции по результатам анализа отчетов указанных политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за IV квартал 2018 года.