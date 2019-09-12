Суд объявил перерыв в рассмотрении жалобы на приостановку деятельности авиакомпании SkyUp

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как сообщила пресс-служба SkyUp по итогам четвертого заседания суда в среду, кроме истицы Елены Пасенко, в деле появился второй истец – общественная организация "Комитет по защите прав потерпевших от преступлений".

"Новый истец заявил об отводе предыдущего адвоката и одной из представительниц судейской тройки. Новый адвокат Екатерина Манширина на заседание не пришла", - говорится в сообщении.

При этом, как уточнили агентству в SkyUp, указанная общественная организация никак не связана с предыдущим истцом за исключением того, что до 11 сентября у них был один адвокат на двоих.

В авиакомпании добавили: судебная коллегия по заявлению SkyUp установила факт затягивания дела со стороны "Комитета по защите прав потерпевших от преступлений" и вынесла им предупреждение.

Как сообщалось, Барышевский районный суд Киевской области решением от 25 мая 2019 года приостановил лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности по перевозке пассажиров воздушным транспортом авиакомпании SkyUp Airlines. Данное решение было обжаловано SkyUp Airlines в Киевском апелляционном суде.

Позже истица в общении со СМИ заявила, что не пользовалась услугами авиакомпания и иска не подавала.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман 12 июня 2019 года раскритиковал решение Барышевского райсуда и поручил Министерству юстиции подготовить письмо к органам судебной власти и президенту обо всех схожих случаях.

ООО "Авиакомпания "Скайап" зарегистрировано в Киеве в июне 2016 года. Учредителем SkyUp выступило ООО "ACS-Украина" Татьяны и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp!

Компания начала чартерные перевозки с конца мая-2018.

Согласно данным Единого реестра юридических и физических лиц-предпринимателей, конечными бенефициарами "Скайап" являются Александр (50%) и Юрий (50%) Альба.