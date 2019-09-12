Рада обязала физических лиц-предпринимателей 2-4 группы переходить на кассовые аппараты

Об этом со ссылкой на AIN сообщает БизнесЦензор.

Их нормы, в частности, предусматривают, что на кассовые аппараты должны переходить все интернет-магазины, а для физлиц-предпринимателей в сфере торговли с оборотом до 1 млн в год устанавливается переходной период до 2021 года.

На данный момент РРО обязаны использовать ФЛП на едином налоге 2-4 групп в сфере торговли, общественного питания и услуг с доходом больше 1 млн в год.

В связи с новым законом, ограничений по размеру дохода больше не будет. С 1 января 2021 все ФЛП на едином налоге 2-4 группы будут обязаны использовать РРО или ПРРО независимо от дохода. Для девяти категорий ФЛП эти правила начнут работать уже с даты вступления в силу закона (через 6 месяцев после даты его публикации).

Эти правила, как и раньше, будут касаться субъектов хозяйствования в сфере торговли, общественного питания и услуг, которые рассчитываются в наличной и/или в безналичной форме (с применением электронных платежных средств, платежных чеков, жетонов и т.п.) при продаже товаров (предоставлении услуг).

Все ФЛП, которые рассчитываются в наличной и/или в безналичной форме (с применением электронных платежных средств, платежных чеков, жетонов и т.п.) при продаже товаров (предоставлении услуг) в сфере торговли, общественного питания и услуг обязаны с 2021 года использовать РРО и ПРРО, независимо от размера их доходов.

Эти правила не коснутся:

ФЛП на едином налоге 1 группы;

субъектов хозяйствования, которые рассчитываются в безналичной форме путем перечисления денежных средств со счета плательщика на счет получателя, без использования электронных платежных средств, платежных чеков, жетонов и т.п.;

субъектов хозяйствования, чья деятельность не подпадает под Классификатор ГФС (преимущественно, это производители).

субъектов хозяйствования, чья деятельность подпадает под действия исключений, предусмотренных ст. 9 Закона;

"Если вы ФОП в IT или, например, дизайнер — это вас не коснется", - пишет издание.