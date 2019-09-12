Цены на нефть возобновили рост после падения

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали в Лондоне на $0,46 (на 0,76%), до $61,27 за баррель. В среду Brent подешевела на $1,57 (на 2,5%), до $60,81 за баррель.

Октябрьские фьючерсы на WTI к этому же времени дорожали в Нью-Йорке на $0,5 (на 0,91%), до $56,25 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $1,65 (на 2,87%), закрывшись на отметке $55,75 за баррель.

Давление на рынок оказала новость о том, что президент США Дональд Трамп посчитал возможным обсудить смягчение санкций против Ирана. Это увеличивает вероятность возвращения иранской нефти на мировой рынок, что означает рост поставок на фоне замедления темпов глобальной экономики, которое приводит к сокращению спроса, отмечают аналитики.

Мировое потребление нефти в 2019 году вырастет на 1,02 млн баррелей нефти в сутки по сравнению с 2018 годом - до 99,84 млн б/с, сообщила ОПЕК в среду в ежемесячном отчете. Таким образом, оценка роста потребления понижена примерно на 80 тысяч б/с по сравнению с прогнозом, сделанным месяц назад, в основном из-за более слабого, чем ожидалось, спроса ряда стран в первом полугодии текущего года.

Оценка роста спроса на 2020 год была также снижена - на 60 тысяч б/с. Ожидается, что рост мирового спроса на нефть в следующем году увеличится на 1,08 млн б/с и достигнет 100,92 млн б/с.

Позитивной новостью стало сообщение о сокращении товарных запасов нефти в США по итогам четвертой недели подряд, отмечает MarketWatch.

Резервы за неделю, завершившуюся 6 сентября, упали на 6,91 млн баррелей, сообщило Минэнерго США. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали сокращения запасов на 3,6 млн баррелей.

Цена нефтяных контрактов на ближайший месяц на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) в четверг упала на 2,4% - до 438,36 юаня за баррель.