Мировые цены на золото растут перед заседанием Европейского центробанка

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

Утром цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,55 доллара, или на 0,04% — до 1503,75 доллара за тройскую унцию. Цена декабрьского фьючерса на серебро поднималась на 0,1% — до 18,188 доллара за унцию.

Заседание ЕЦБ состоится позднее в четверг. Аналитики ждут, что европейский регулятор сохранит базовую ставку на нулевом уровне и при этом снизит ставку по депозитам до минус 0,5% с минус 0,4% для поддержки экономики. При этом эксперты расходятся во мнении, начнет ли регулятор новую программу количественного смягчения (QE) или пока воздержится от нее.

В то же время трейдеры обратили внимание на решение США отложить с 1 до 15 октября повышение с 25% до 30% пошлин на товары из Китая объемом 250 миллиардов долларов. Это решение принято за несколько недель до начала нового раунда торговых переговоров между США и КНР, которые ожидаются в начале октября. Данная новость увеличивает спрос на рисковые активы и снижает на более надежные, включая золото.

Решение США отложить повышение пошлин на китайские товары помогло в некоторой степени ослабить торговую напряженность, и теперь рынки ждут заявлений с заседания ЕЦБ, отмечает управляющий директор GoldSilver Central Брайан Лэн.

"Похоже, что у ЕЦБ пока нет конкретных планов. Так что инвесторы ждут, и некоторые из них уже начинают фиксировать прибыль", — сказал эксперт агентству Рейтер.