Трамп перенес повышение пошлин на товары из Китая

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Свое решение глава Белого дома назвал "жестом доброй воли". По заверению Трампа, оно принято в ответ на просьбу вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ - в связи с празднованием 1 октября 70-летия образования Китайской Народной Республики.

Американские пошлины будут повышены с нынешних с 25 до 30 процентов.

В ходе тарифной войны американская и китайская сторона обложили экспорт друг друга заградительными пошлинами. Между тем перед готовящимися переговорами двух стран министерство финансов КНР 11 сентября обнародовало список из 16 категорий американских товаров, на которых отныне не будут распространяться тарифные обложения Китая. В перечень, в частности, вошли смазочные масла, рыбопродукты, линейные ускорители для лучевой терапии и препараты против онкологических заболеваний.

Ожидается, что в октябре 2019 года представители Пекина и Вашингтона встретятся для переговоров относительно торгового конфликта между двумя странами, продолжающегося уже больше года.