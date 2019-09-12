Германия потребовала от "Газпрома" вдвое сократить прокачку газа по OPAL

Об этом в ответ на запрос DW сообщил Фиете Вульф, глава отдела агентства по работе со СМИ и связям с общественностью, передает БизнесЦензор.

По его словам, "никакие дальнейшие распределения мощностей с опорой на реализацию мирового соглашения", заключенного в 2016 году с Федеральным агентством по сетям, "применительно к OPAL и прокачке газа на основе резервирования этих мощностей осуществляться не могут".

Речь идет о соглашении трехлетней давности, которое позволяло "Газпрому" дополнительно задействовать 50 процентов мощностей OPAL в дополнение к ранее согласованным 50 процентам регламентированного доступа к сети. Эти договоренности с некоторыми поправками в итоге были одобрены Еврокомиссией.

Кроме того, транспортировка газа "Газпромом" по участку, оператором которого является OPAL Gastransport GmbH & Co. KG (OGT), должна быть сокращена до половины его мощности", - подчеркнули в пресс-службе.

"При необходимости Федеральное агентство по сетям в краткосрочной перспективе примет меры по надзору за исполнением вердикта" суда в Люксембурге, отмечается в полученном DW заявлении.

До 2016 года "Газпром", согласно антимонопольным требованиям Третьего энергопакета ЕС, имел право использовать OPAL только на 50 процентов. Эксперты тогда отмечали, что кроме "Газпрома", проводящего через OPAL газ "Северного потока", других поставщиков с такими объемами в этой зоне нет, и труба оставалась полупустой. В 2016 году российский концерн получил право использовать OPAL на 80-90 процентов в долгосрочной перспективе (а при определенных условиях, в случае краткосрочной необходимости - и на все 100 процентов).

Европейский суд общей юрисдикции 10 сентября отменил это решение Еврокомиссии, поскольку, как отмечается в вердикте, оно "было принято в нарушение основного принципа солидарности в энергетическом секторе".

Польский концерна PGNiG, в частности, выказывал претензии в том, что OPAL был неправомерно исключен из механизма европейского урегулирования, запрещающего монопольное использование газопроводов.

OPAL - одна из двух сухопутных веток, отведенных в 2011 году от газопровода "Северный поток", она проходит по территории Германии до Чехии.