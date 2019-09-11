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11.09.19 19:55

Lamborghini представил свой самый быстрый автомобиль. ФОТО

Итальянский автопроизводитель Lamborghini представил свой самый быстрый автомобиль на автосалоне во Франкфурте. Гиперкар Lamborghini Sian FKP 37 получил гибридный силовой агрегат, электромотор которого питается от суперконденсатора, который способен мгновенно отдавать огромный объем электроэнергии

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Об этом сообщает enkorr со ссылкой на CNBC, передает БизнесЦензор.

Мощность гибридного силового агрегата составляет 819 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч займет менее чем 2,8 секунды. Максимальная скорость составляет 217 миль/час (примерно 350 км/ч).

Свой самый быстрый гиперкар, название которого означается на болонском диалекте "Вспышка молнии", Lamborghini разрабатывала в сотрудничестве с исследователями из Массачусетского технологического института (MTI), которые помогли создать батарею суперконденсаторов. В отличие от литиевых батарей, которые накапливают энергию в химической форме, конденсаторы накапливают электричество в чистом виде. Они могут заряжаться быстрее и более долговечны, чем литиевые батареи. Суперконденсаторы в три раза мощнее равного по весу набора батарей и, соответственно, в три раза легче, чем АКБ аналогичной мощности.

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Недостатком конденсаторов является "плотность энергии", что означает, что их необходимо заряжать чаще. Но для Lamborghini, который использует электрическую форсировку для ускорения и сглаживания рывков между переключениями передач, это идеальный источник питания. Суперконденсатор заряжается во время торможения.

Lamborghini Sian стал первым в истории серийным автомобилем, в котором для питания силового агрегата используется суперконденсатор. Начальная цена гиперкара составляет $3,6 млн. Однако компания Lamborghini мгновенно распродала все 63 запланированных к серийному производству "Вспышки молнии".

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Суперконденсаторы (реже ионисторы) не один год массово выпускаются промышленностью, однако пока не находят широкого применения в электромобилях из-за необходимости в частой (по сравнению с металлогидридными и литий-ионными батареями) подзарядке.

В Украине этот тип источника питания, объединенный на этапе производства с железно-литиевой полимерной батареей, можно встретить на велосипедах с электрическим приводом. Типичная для такого транспортного средства батарея имеет рабочее напряжение 48 В и емкость 20 А-ч. Пиковый ток разряда может достигать 600 А на протяжении 10 секунд - именно способность суперконденсаторов быстро отдавать в нагрузку огромный ток обуславливает выдающиеся динамические характеристики Lamborghini Sian FKP 37.

Гоночные автомобили и суперкары давно играют роль "лаборатории на колесах". Многие технические решения, ставшие привычными на современных авто - вентилируемые дисковые тормоза, топливные инжекторы, роботизированное сцепление с упреждающим переключением передач, подголовники водительского и пассажирских кресел - пришли на сборочный конвейер из гоночных "конюшен".

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