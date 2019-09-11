Кривой Рог закупит новые троллейбусы за средства ЕБРР

Договор с поставщиком транспорта 10 сентября подписали в горисполкоме Кривого Рога. передает БизнесЦензор со ссылкой на Первый городской.

Всего собираются закупить 54 низкопольных машин производства Южного Машиностроительного завода в Днепре. Они сделаны на базе кузовов МАЗ. Стоимость одного троллейбуса 167 тыс. евро.

Изначально собирались приобрести 50 троллейбусов, но предложение ЮжМаша оказалось выгоднее, поэтому удалось сделать договор на закупку 54 единиц.

График поставок определяет ЕБРР. Первые четыре троллейбуса приедут в течение 15 недель. Сборку транспорта масштабно предприятие собирается начать в ноябре. Согласно договору, после аванса все троллейбусы должны прибыть в город в течение 58 недель. Но на предприятие обещают сделать все возможное, чтобы эти сроки сократить.

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