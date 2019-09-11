БизнесЦензор

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11.09.19 19:29

Кабмин намерен вдвое сократить потребление бумаги

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет пообещал сократить количество используемого правительственным аппаратом бумаги вдвое.

Кабмин намерен вдвое сократить потребление бумаги

Об этом Дубилет сообщил в Instagram, передает БизнесЦензор.

"Вы даже не представляете, сколько бумаги расходуют органы власти. Мне тут недавно показали бюджеты на закупку бумаги, я выпал в осадок. Скоро поделюсь цифрами. Избавиться от бумаги - это не про экологию (хотя тоже важно). Это про неэффективные бизнес-процессы, про тысячи чиновников и миллионы граждан, которые зря тратят свое время и таланты. Будем процесс за процессом все и вся упрощать и переводить в цифру", - написл Дубилет.

"Я обязуюсь сократить потребление бумаги в Кабмине в следующем году минимум в 2 раза", - добавил он.

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