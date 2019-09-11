Первичные размещения ОВГЗ могут проводиться на международных торговых платформах, – НБУ

Об этом говорится в сообщении НБУ, передает БизнесЦензор.

Указанными изменениями также расширен круг участников аукционов по размещению ОВГЗ, в частности, за счет первичных дилеров, не являющихся депозитарными учреждениями.

После принятия Министерством финансов решения о переходе на международную торговую платформу программный комплекс Национального банка ОВГЗ-online, который сегодня используется для первичных размещений ОВГЗ, продолжит свое функционирование как резервная платформа.

В планах Министерства финансов и Национального банка – сконцентрировать размещение на современных IT-платформах, которые сделают возможным быстрое и удобное проведение операций по размещению ОВГЗ и в перспективе позволят расширить круг первичных дилеров благодаря привлечению иностранных участников.

Это также позволит упростить процесс размещений, уменьшив документооборот между Национальным банком и Министерством финансов.

"Благодаря принятым изменениям в Положение НБУ Министерство финансов Украины появляется возможность проводить аукционы по размещению ОВГЗ на международных электронных торговых платформах, что приблизит процесс проведения аукционов на первичном рынке международных стандартов и упростит доступ к нему для крупных международных игроков рынка капитала", – сказал заместитель Министра финансов Украины Василий Шкураков.

"Перевод первичных размещений ОВГЗ на международные торговые платформы – важный шаг для развития рынка внутренних государственных заимствований. Национальный банк также планирует содействовать развитию вторичного рынка ОВГЗ на международных платформах, что значительно повысит транспарентность и привлекательность этого рынка для широкого круга инвесторов", – отметил заместитель председателя Национального банка Олег Чурий.

Изменения утверждены Постановлением правления Национального банка №114 от 10 сентября 2019 года.

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