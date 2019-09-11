Цены на вагоны-зерновозы "Укрзализныци" выросли на 51%

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци", передает БизнесЦензор.

Так, в ходе аукционов, состоявшихся с начала нового маркетингового периода, который начался в июле 2019 года, при стартовой цене 1 117 грн за использование вагона-зерновоза участники электронных торгов предложили в среднем ставку в размере 2 219 грн за групповые отправки и ставку в размере 1 193 грн - за маршрутные отправки.

Формирование рыночной цены на услугу по использованию подвижного состава компании в электронной торговой системе "ProZorro.Продажи" положительно повлияло на доходную часть компании от продажи услуги. Так, с декабря 2018 года по август 2019 года доходы "Укрзализныци" от продажи услуг по использованию вагонов-зерновозов через "ProZorro.Продажи" по сравнению с базовой ставкой выросли на 58%.

На электронные торги "Укрзализныця" выставляет около 30% от общей суточной нагрузки зерновозов компании. С начала нового маркетингового года "Укрзализныця" реализовала через "ProZorro.Продажи" услугу по использованию более 2,2 тыс. вагонов-зерновозов, а в течение декабря 2018-августа 2019 года - более 16,7 тыс. зерновозов.

По словам председателя правления АО "Укрзализныця" Евгения Кравцова, для перевозки зерновых "Укрзализныця" и в дальнейшем будет предлагать клиентам услугу по использованию вагонов-зерновозов в электронной системе ProZorro.

"Мы устанавливаем дополнительную плату за гарантированную графиковую отправку в объеме 20% от стоимости перевозки. В ближайшее время мы не ожидаем значительного количества графиковых отправлений, в связи с чем по меньшей мере 10 из 15 маршрутов выставляем на аукционы в ProZorro", - сообщил Кравцов.

По его словам, это позволит не только максимально эффективно обеспечить перевозку нового урожая, но и прозрачно и справедливо распределить парк подвижного состава "Укрзализныци" среди всех участников рынка.

"Наша цель - максимально наладить механизм, когда все продажи, все распределение маршрутных отправок "Укрзализныци" будет осуществляться или через графику отправки, или через ProZorro", - отметил Кравцов.

Первые открытые аукционы по продаже услуг по использованию вагонов грузового парка "Укрзализныци" на "ProZorro.Продажи" состоялись в конце 2018 года. Электронные торги формируют объективные цены на услуги по использованию подвижного состава "Укрзализныци", позволяют компании увеличить доходную часть от реализации услуги, а также прозрачно распределять парк грузовых вагонов между клиентами.

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