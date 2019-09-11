Dragon Capital хочет приобрести торговые центры Arricano в Запорожье и Кривом Роге

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Согласно повестке дня Антимонопольного комитета Украины, вопрос о предоставлении разрешения на осуществление сделки регулятор рассмотрит на заседании 12 сентября.

Как сообщалось, Arricano Real Estate Plc (Кипр), управляющая компания и девелопер ряда торгово-развлекательных центров (ТРЦ) в Украине, намерена продать собственные торгово-развлекательные комплексы (ТРК) "Солнечная галерея" (Кривой Рог Днепропетровской области) и City Mall (Запорожье).

По данным девелопера, управляющей компанией ТРК "Солнечная галерея" является "дочка" Museo Holdings Limited (Кипр) – ЧАО "Укрпангруп", а ТРК City Mall управляет ООО "Призма Альфа" – дочерняя компания кипрской Sunloop Co Limited.

ТРК City Mall открыт в Запорожье в 2011 году. Согласно информации на сайте ТРК, общая площадь составляет 23,4 тыс. кв. м, арендная – 24,5 тыс. кв. м. Инфраструктура включает паркинг на 800 машиномест.

ТРК "Солнечная галерея" открыт в Кривом Роге в 2008 году. Общая площадь ТРК составляет 44 тыс. кв.м, арендная – 35,6 тыс. кв.м. Паркинг рассчитан на 398 мест.

ЧАО "Укрпангруп" по итогам 2018 года увеличило выручку на 17% по сравнению с 2017 годом – до 143,7 млн грн, чистая прибыль при этом составила 3 млн грн против убытка в 151 млн грн в предыдущем году. Его активы составляют 299,6 млн грн по итогам 2018 года.

В свою очередь ООО "Призма Альфа" за 2018 год нарастило выручку на 16,6% – до 134,3 млн грн, чистая прибыль составила 17,7 млн грн против убытка в 70 млн грн в 2017 году. Актив компании по результатам 2018 года насчитывает 228,3 млн грн.

Dragon Capital – одна из крупнейших инвесткомпаний Украины. Работает в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг, предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. Конечным бенефициаром в госреестре указан гражданин Чехии, президент Европейской бизнес-ассоциации Томаш Фиала.

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