Украина накопила в хранилищах уже 19 миллиардов кубометров газа

Об этом сообщил на брифинге по результатам заседания правительства премьер-министр Алексей Гончарук, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня провели совещание с руководителями НАК "Нафтогаз" и убедились в том, что государство, а значит и все мы с вами, хорошо готовы к зиме, было своевременно закуплено и накоплено достаточное количество газа. Конечно, впереди сложные переговоры (по транзиту газа) с Россией", - сказал Гончарук.

Он уточнил, что в Украине накоплено более 19 млрд кубометров газа для того, чтобы избежать возможных рисков, связанных с переговорами с РФ.

"Государство Украина для того, чтобы иметь определенные позиции, чтобы не стать жертвой давления в переговорах, наполнила хранилища и подготовила систему таким образом, чтобы быть минимально уязвимыми к любым попыткам надавить во время переговоров. Мы достаточно уверенно себя чувствуем", - сказал Гончарук.

Ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев сообщил, что по состоянию на 11 сентября в подземные газохранилища Украины закачано 19 млрд кубометров газа.

Коболев также подчеркнул, что Украина продолжает закупать исключительно европейский газ.

При этом на странице "Нафтогаза" в Facebook сообщается, что столько газа в украинских хранилищах не было с 2011 года.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram