Рада в первом чтении приняла законопроект о продлении закона о финансовой реструктуризации на три года

За соответствующее решение проголосовало 302 народных депутата при необходимых 226 голосах, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Законопроект о финансовой реструктуризации позволит перезапустить корпорации, которые столкнулись с трудностями в обслуживании кредитов. Просто даст им возможность обслуживать кредит, даст возможность компаниям работать", - отметил заместитель главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александр Дубинский, представляя документ в парламенте.

Народные депутаты также поддержали сокращенные сроки рассмотрения законопроекта ко второму чтению.

Законопроект также предусматривает, что осуществление действий по вступлению в права собственности на целостный имущественный комплекс или доли (акции, паи) субъекта хозяйствования, который является предметом обеспечения, без получения разрешения на концентрацию не будет являться нарушением законодательства о защите экономической конкуренции, если осуществление таких действий предусмотрено планом реструктуризации, подписанным при проведении процедуры финансовой реструктуризации.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, передача кредитору права собственности на имущество должника в счет полного или частичного удовлетворения требований является одним из самых востребованных способов осуществления финансовой реструктуризации, но на практике требует предварительного получения разрешения Антимонопольного комитета Украины на концентрацию, поскольку, как правило, таким имуществом являются все основные средства должника, подпадающие под определение целостного имущественного комплекса.

"На практике получение такого разрешения занимает не менее одного месяца, требует значительных усилий со стороны заявителей, часто с привлечением внешних советников, с одновременным соблюдением процедуры финансовой реструктуризации, срок проведения которой согласно закону "О финансовой реструктуризации" ограничивается 90 днями", - говорится в пояснительной записке.

Как сообщалось, принятый парламентом 14 июня 2016 года закон "О финансовой реструктуризации" направлен на содействие восстановлению хозяйственной деятельности должников, находящихся в критическом финансовом положении, путем реструктуризации их денежных обязательств и/или их хозяйственной деятельности. Ключевым органом в процедуре досудебного урегулирования долгов бизнеса является набсовет, который работает как координационный орган по вопросам организации и проведения процедуры финансовой реструктуризации.

Согласно закону, набсовет состоит из девяти человек: по одному представителю от Нацбанка, Минфина, Минэкономразвития и Минюста Украины, пять представителей объединений участников финансовых рынков, объединений представителей бизнеса, экспертов рынка, кандидатуры которых проходят обсуждения на заседании финкомитета.

Ранее представители государства неоднократно жаловались на невозможность совместного проведения процедуры финансовой реструктуризации для предприятий крупных холдингов, имеющих задолженность перед разными госбанками.

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