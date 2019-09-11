Денежная масса в Украине в августе уменьшилась на 0,6%

Соответствующие предварительные данные денежно-кредитной статистики обнародованы на сайте Национального банка Украины, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным НБУ, денежная база за минувший месяц увеличилась на 2,2% – до 445,729 млрд грн.

Нацбанк указывает, что денежные средства в обращении вне банков (M0) в августе сократились на 0,5% –355,734 млрд грн.

В целом c начала этого года, согласно статистике НБУ, рост денежной массы составил 2,1%, а денежной базы – 2,3%. В том числе агрегат M0 уменьшился на 2,2%.

Депозитный портфель банков в августе сократился на 0,7% – до 944,611 млрд грн. НБУ уточняет, что депозитный портфель банков в национальной валюте в августе уменьшился на 0,9% – до 554,260 млрд грн, в иностранной – на 0,5%, до 390,350 млрд грн.

С начала года депозитный портфель банков увеличился на 3,8%, в том числе в нацвалюте – 2,6%, в инвалюте – на 5,5%.

Кредитный портфель банков в августе возрос на 0,6% – до 1 трлн 14,577 млрд грн. В том числе объем кредитов в национальной валюте вырос на 1,1% – до 620,061 млрд грн, тогда как в инвалюте уменьшился на 0,3% – до 394,516 млрд грн.

С начала текущего года кредитный портфель банков уменьшился на 5,4%, в том числе в национальной валюте вырос на 1,1%, в иностранной – сократился на 14,1%.

Чистые международные резервы в августе выросли на 1,8% – до $12,026 млрд. Рост с начала года составил 24,7%.

Как сообщалось, за 2018 год объем денежной массы возрос на 5,6%, денежной базы – на 9,2%.

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