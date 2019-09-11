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11.09.19 17:02

Украина приступила к посеву озимых зерновых культур

По состоянию на 11 сентября аграрии почти всех областей Украины приступили к севу озимых зерновых культур, которых посеяно 364 тыс. га, или 5% к прогнозу в 7,3 млн га.

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Об этом говорится в сообщении Минагрополитики, передает БизнесЦензор.

В частности, посеяно:

Кроме того, озимого рапса посеяно 892 тыс. га или 83% к прогнозу.

По сбору зерновых и зернобобовых культур, то на эту дату обмолочено 10,2 млн га площади, или 67% к прогнозу, и собрано 40,0 млн тонн зерна.

Из них намолочено:

Кроме того, подсолнечник обмолочен на площади 1,7 млн га, или 29%, и собрано 3,6 млн тонн зерна. Соя обмолочена на площади 286 тыс. га, или 18% к прогнозу, и собрано 651 тыс. тонн зерна.

Наибольший вал зерна намолотили хлеборобы в Одесской и Запорожской – 3,1 млн тонн, Харьковской – 2,9 млн тонн, Днепропетровской – 2,8 млн тонн, Николаевской – 2,7 млн тонн областях.

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