Кабмин утвердил порядок использования средств ЕБРР и ЕИБ на третью линию метро в Харькове

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

Проект предусматривает строительство нового участка третьей линии метро с двумя станциями "Державинская" и "Одесская", а также электродепо "Алексеевское" (мощностью 100 вагонов с соединительной веткой к третьей линии метро), что в три раза сократит время поездки от центра города до южных спальных районов. Кроме того, планируется приобретение нового подвижного состава.

Ожидается, что реализация проекта разгрузит наземную часть транспортной инфраструктуры и, как следствие, улучшит экологическую ситуацию в городе.

В рамках проекта ЕБРР и ЕИБ выделяют на достройку метро в Харькове по 160 млн евро на условиях кредита.

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