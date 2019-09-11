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11.09.19 16:07

Кабмин назначил госуполномоченную АМКУ Панаиотиди замминистра экономразвития

Кабинет министров назначил государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины Светлану Панаиотиди заместителем министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

панаиотиди

Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина 11 сентября. передает БизнесЦензор.

"Сегодня Кабминет министров Украины назначил меня на должность заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Сфера очень ответственная - внедрение антимонопольных политик, поскольку мы должны заботиться о конкурентности рынков, и стратегическое развитие сектора обороны и безопасности", - написала Паниотиди в Facebook.

Она добавила, что финальную архитектуру министерства еще предстоит утвердить.

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