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11.09.19 15:45

ОСМД за этот год уже привлекли почти 600 миллионов "теплых кредитов", – Госэнергоэффективности

В 2019 году более 1600 ОСМД по всей стране привлекли почти 600 млн грн на энергоэффективные меры. Это уже превышает показатели всего 2018 года (1600 ОСМД оформили 460 млн грн кредитов).

ОСМД за этот год уже привлекли почти 600 миллионов "теплых кредитов", – Госэнергоэффективности

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

Отмечается, что это свидетельствует еще и об увеличении объемов финансирования утепление одного многоквартирного дома. 

Также сообщается, что за неделю еще 100 ОСМД привлекли более 30 млн грн "теплых " кредитов" на энергоэффективные меры в многоэтажках. Это почти в 1,5 раза больше, чем за позапрошлую неделю, когда ОСМД оформили 19 млн грн кредитов.

Председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук пояснил, что такая активность в очередной раз доказывает востребованность программы "теплых кредитов", что позволяет:

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