Украина с начала года уменьшила добычу угля на 8%

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности, добыча коксующегося угля сократилась на 3,2% (на 128,3 тыс. тонн) – до 3 млн 939,8 тыс. тонн, энергетического – на 9,1% (на 1 млн 645,9 тыс. тонн), до 16 млн 353,5 тыс. тонн.

В то же время ООО "Краснолиманское", подконтрольное Виталию Кропачеву, продолжило практику укрытия данных о своей деятельности от министерства, начавшуюся с начала сентября 2018 года.

Согласно данным министерства, в августе-2019 добыча рядового угля снизилась на 17,2% (на 502,4 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года – до 2 млн 422,9 тыс. тонн.

Угледобывающие предприятия, входящие в сферу управления Минэнергоугля, за восемь месяцев текущего года сократили добычу на 15,4% (на 435,2 тыс. тонн) – до 2 млн 384,7 тыс. тонн, в т.ч. добыча коксующегося угля увеличилась в 1,8 раза (на 248,4 тыс. тонн) – до 560,9 тыс. тонн, тогда как энергетического – упала на 27,3% (на 683,6 тыс. тонн), до 1 млн 823,8 тыс. тонн.

Шахты Донецкой области за восемь месяцев 2019 года обеспечили добычу 7 млн 47,3 тыс. тонн угля (-6% к январю-августу-2018), Луганской – 245,7 тыс. тонн (-31,6%), Днепропетровской – 12 млн 78,5 тыс. тонн (-7,4%), Львовской – 873,1 тыс. тонн (-19,7%), Волынской – 48,6 тыс. тонн (-34,2%).

Как сообщалось, Украина в 2018 году сократила добычу рядового угля на 4,7% (на 1 млн 629,8 тыс. тонн) по сравнению с 2017 годом – до 33 млн 286,4 тыс. тонн. В т.ч. добыча коксующегося угля сократилась на 14,7% (998,2 тыс. тонн) – до 5 млн 809,1 тыс. тонн, энергетического – на 2,2% (631,5 тыс. тонн), до 27 млн 477,3 тыс. тонн.