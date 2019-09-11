Рада одобрила создание Единой электронной системы в строительстве

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Нардепы также поддержали сокращенную подготовку этого законопроекта ко второму чтению.

Документ предусматривает создание Единой государственной электронной системы в строительстве в составе градостроительного кадастра. Предлагается обеспечить круглосуточный доступ к услугам системы, а также внедрить взаимодействие между электронными системами по принципу "единого окна". При этом в электронную систему планируется ввести обязательные к исполнению строительные нормы, национальные стандарты и другие нормативные документы технического характера.

Согласно проекту закона, доступ к информации в Единой системе должен быть обеспечен через открытый электронный портал.

Законопроектом предлагается также ввести идентификатор объекта строительства и утвердить единый порядок присваивания и изменения адреса объектов недвижимости.