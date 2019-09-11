ОПЕК понизил оценку роста спроса на нефть в 2019 году

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Таким образом, оценка роста потребления понижена примерно на 80 тыс. б/с по сравнению с прогнозом, сделанным месяц назад, в основном из-за более слабого, чем ожидалось, спроса ряда стран в первом полугодии текущего года.

Оценка роста спроса на 2020 год была также снижена - на 60 тыс. б/с. Ожидается, что рост мирового спроса на нефть в следующем году увеличится на 1,08 млн б/с и достигнет 100,92 млн б/с.

Предварительные данные за июнь показывают, что нефтяные запасы стран ОЭСР снизились на 10,5 млн баррелей по сравнению с предыдущим месяцем - до 2 млрд 944 млн баррелей. Это на 108 млн баррелей выше, чем год назад и на 36 млн баррелей выше среднего пятилетнего уровня. При этом запасы нефти снизились на 41,3 млн баррелей, что соответствует последнему пятилетнему среднему значению, а запасы нефтепродуктов увеличились на 30,8 млн баррелей, оставшись на 55 млн баррелей выше этого уровня.

ОПЕК отмечает, что предварительные данные за август показали, что объем коммерческих запасов нефти в США за месяц упал на 9,7 млн баррелей и составил 1 млрд 299 млн баррелей, что на 73,3 млн баррелей выше, чем в среднем за последние пять лет.