Зеленский подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января

Об этом со ссылкой на пресс-службу президента Украины сообщает БизнесЦензор.

"Согласно закону, статья 80 Конституции Украины излагается в новой редакции, не содержит положений о том, что народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность и они не могут без согласия Верховной Рады быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы", - говорится в сообщении.

Согласно новой редакции закона, народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2020 года.