Госуполномоченная АМКУ Панаиотиди может перейти работать в Минэкономразвития

Декларация Панаиотиди опубликована на сайте Единого государственного реестра деклараций, сообщает БизнесЦензор.

По данным декларации, кандидатуру Панаиотиди рассматривают на должность в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Как сообщал БизнесЦензор, советник новоизбранного президента Владимира Зеленского по вопросам энергетики Андрей Герус сообщал в мае, что государственных уполномоченных АМКУ и Панаиотиди и Агию Загребельскую могут уволить из-за голосования против покупки акций "Киевоблэнерго" и "Одессаоблэнерго" компанией "ДТЭК Нефтегаз" Рината Ахметова.

"По моей информации, Петр Порошенко в свои последние дни на посту президента планирует издать указы об увольнении двух государственных уполномоченных Антимонопольного Комитета: Светланы Панаиотиди и Агии Загребельской. Одной из них уже было предъявлено требование написать заявление по собственному желанию", - сообщал Герус.