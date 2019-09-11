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11.09.19 12:57

Bayadera Group запускает сеть магазинов по продаже алкоголя

Украинская алкогольная компания Bayadera Group запускает сеть собственных магазинов по продаже алкоголя Wine Wine by Winehouse.

баядера

Об этом со ссылкой на пресс-службу Bayadera Group сообщает БизнесЦензор.

Первый магазин Bayadera Group запущен в Киеве в формате wholesales - оптовый магазин по продаже вина и крепких напитков. В течение 3х лет запланировано расширение сети до 10 магазинов-складов Wine Wine в Киеве.

Также компания готовит запуск онлайн магазина и службы доставки.

Bayadera Group владеет Национальной водочной компанией, которая производит продукцию под марками "Хлібний дар, "Перепілка", "Байка", "Козацька рада", "Цельсій", Koblevo, Marengo.

Собственниками НВК являются Святослав Нечитайло и Наталья Бондарева.

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