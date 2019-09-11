Заполняемость поезда "Четыре столицы" превысила 85%

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

В мае поезд курсировал составом из 8 вагонов с заполняемостью 64%, в августе в состав поезда было включено 10 вагонов, а заполняемость составляла более 85%.

Всего за период с конца сентября прошлого года до начала сентября поездом № 31/32 Киев - Рига путешествовали 25,4 тыс. пассажиров. В среднем покуплось 57% мест.

В "Укрзализныце" проанализировали спрос на перевозки по этому направлению и по результатам исследований включили в состав поезда три плацкартных вагона. Сегодня на них реализуется 95-100% билетов.

Как сообщал БизнесЦензор, начиная с 30 января 2019 года международный поезд "Четыре столицы" №31/32 Киев - Минск - Вильнюс - Рига курсирует чаще раз в четыре дня вместо одного раза в неделю.

Больше пассажиров этим поездом направляется в Латвию (45%) и Литву (38%) и меньше в Беларусь (17%). Всего в период с 28 сентября 2018 года по 11 января 2019 в обоих направлениях поездом путешествовали более 4,3 тыс. пассажиров.