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11.09.19 12:17

АМПУ объявила тендер на услуги аудита финотчетности

ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) объявило тендер на закупку услуг по независимому аудиту финотчетности предприятия за 2019-2021 гг. со стартовой ценой в 14,6 млн грн.

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Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно тендерной документации в системе электронных государственных торгов ProZorro, сумма тендерного обеспечения – 400 тыс. грн, минимальный шаг понижения цены - 0,68%. Конечный срок подачи предложений – 10 октября, дата проведения аукциона – 15 ноября 2019 года.

Второй тендер, объявленный АМПУ, предусматривает отбор субъекта оценочной деятельности, который будет проводить оценку имущества и имущественных прав для определения справедливой стоимости объектов оценки.

Ожидаемая стоимость закупки услуг по оценке имущества и имущественных прав АМПУ без учета НДС составляет 1,89 млн грн, сумма тендерного обеспечения - 45 тыс. грн, минимальный шаг понижения цены - 0,79%. Конечный срок подачи предложений - 23 сентября, дата проведения аукциона – 24 сентября 2019 года.

Как отмечается в сообщении на сайте АМПУ, проведение оценки имущества и имущественных прав направлено на обеспечение соответствия условиям учетной политики в отношении объектов, которые АМПУ получила на бесплатной основе, и других активов предприятия в случаях, предусмотренных тендерной документацией.

Ожидаемая стоимость услуг по независимому аудиту финансовой деятельности АМПУ за три года составляет 14,6 млн грн, а услуг по оценке имущества и имущественных прав АМПУ – около 1,9 млн грн. На сегодняшний день продолжается прием заявок на участие в тендерах.

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