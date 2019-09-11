Гонконгская биржа предложила слияние Лондонской фондовой бирже

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

HKEx предлагает акционерам LSEG за каждую принадлежащую им бумагу по 20,45 фунта стерлингов и по 2,495 новых акций HKEx. Итоговая сумма составляет 83,61 фунта, исходя из котировок на закрытие рынка 10 сентября и курса 9,6865 гонконгского доллара за 1 фунт.

Общая сумма сделки оценивается в 29,6 млрд фунтов ($36,6 млрд).

Цена акций LSEG по итогам торгов во вторник составляла 68,04 фунта, таким образом, предложение HKEx превышает ее на 22,9%.

Как отмечается в сообщении, "предлагаемое объединение укрепит оба бизнеса, позволит им лучше внедрять инновации на разных рынках и в разных регионах, а также предложит участникам рынка и инвесторам беспрецедентную глобальную рыночную связь".

Котировки акций оператора лондонской биржи подскочили на 15% в ходе торгов в среду после обнародования предложения HKEx - до 78,26 фунта.

HKEx является одним из крупнейших в мире биржевых операторов. Компания осуществляет торговлю и клиринг на рынках ценных бумаг и деривативов, а также с 2012 года является владельцем Лондонской биржи металлов (LME).