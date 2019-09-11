Казахстан привлечет Nokia для развития сети 5G

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Северный инвестиционный банк намерен начать работу в Казахстане. Пул потенциальных проектов, которые могут быть профинансированы банком, уже сформирован.

"Пул проектов превышает 1 млрд евро. (. . .) Среди них назову внедрение высокоскоростной сети пятого поколения 5G. Предполагается, что инвестор будет со стороны Финляндии - Nokia, стоимость проекта почти $500 млн", - заявил Даленов.

Как сообщалось ранее, программа пилотного внедрения 5G в Казахстане рассчитана на период 2019-2021 годов и предусматривает три фазы тестирования 5G с использованием различных сервисных сценариев, включая фиксированный беспроводной доступ (FWA), улучшенную широкополосную мобильную связь (eMBB) и межмашинное взаимодействие (mMTC). Предполагается, что в проекте внедрения 5G также будет участвовать шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson. Соответствующие меморандум о сотрудничестве "Казахтелеком", казахстанский национальный оператор связи, и Ericsson подписали в начале 2019 года.

Nokia сотрудничает с Казахстаном с 2007 года.

Рамочное соглашение между Северным инвестиционным банком и Казахстаном, касающееся начала работы банка в республике, было заключено в Хельсинки в октябре 2018 года. Мажилис парламента Казахстана в среду одобрил проект закона о ратификации этого рамочного соглашения. Согласно законотворческой процедуре, теперь законопроект поступит на рассмотрение Сената (верхней палаты) парламента.

Северный инвестиционный банк был основан в 1975 году и является многосторонним банком развития, членами которого являются страны Скандинавии и Балтии (Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Швеция). Штаб-квартира находится в Хельсинки. Уставный капитал Северного инвестиционного банка составляет 6 млрд 142 млн евро, который формируется платежами стран-членов.

Общий кредитный портфель Северного инвестиционного банка в 2018 году составил 19,1 млрд евро. Займы предоставляются сроком до 25 лет.

Основными направлениями финансирования банка являются такие секторы, как энергетика, "зеленая экономика", телекоммуникации, транспорт, различные отрасли промышленности, сельское хозяйство, здравоохранение и малый и средний бизнес.