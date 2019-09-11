Акционеры "Укрсоцбанка" утвердили слияние с "Альфа-Банком" (обновлено)

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрсоцбанка" сообщает БизнесЦензор.

Присоединение произошло по упрощенной процедуре.

"Укрсоцбанк" и "Альфа-Банк" являются членами международной банковской группы ABH Holdings SA. Целью реорганизации является оптимизация бизнеса и создание в результате присоединения единого надежного и финансово стабильного частного коммерческого банка в Украине.

В процессе присоединения 1 простая акция "Укрсоцбанка" будет конвертирована в 1 простую акцию "Альфа-Банка" и 1 привилегированная акция "Укрсоцбанка" будет конвертирована в 1 простую акцию "Альфа-Банка".

В результате такой конвертации акций: 1) единый акционер АО "Укрсоцбанк" получит 165 464 910 824 простых именных акций (номинальной стоимостью 0,10 грн, общей стоимостью 16,55 млрд грн.) АО "Альфа-Банка", что составляет 57,6006% от уставного капитала "Альфа-Банка".

Уставный капитал "Альфа-Банка" будет в соответствии увеличен на 16,55 млрд грн и составит 28,73 млрд грн.

Как сообщалось, ранее глава правления "Укрсоцбанка" и генеральный менеджер "Альфа-Банка" Иван Свитек, которые курировал процесс слияния банков, принял решение покинуть занимаемые посты после завершения юридического объединения двух крупных украинских структур

Новым генеральным менеджером "Альфа-Банка" станет управляющий директор "Альфа-Банк Беларусь" Рафал Ющак.

"Альфа Групп" еще в январе 2016 года договорилась о покупке "Укрсоцбанка" у UniCredit Group. Итальянская группа вместо денег получила 9,9% новых акций ABH Holdings S.A. После 2021 года UniCredit планировала продать эти акции в ходе IPO компании ABH Holdings S.A. (ABHH).

"Пока финальная точка в сделке не поставлена, "Альфа-банк" и "Укрсоцбанк" будут функционировать как два отдельных юрлица, сверхбыстрого процесса слияния мы не ожидаем", – говорила тогда председатель правления "Укрсоцбанка" Тамара Савощенко.

Напомним, чистая прибыль "Альфа-Банка" в 2018 году составила 1,26 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2019 года по размеру общих активов "Альфа-Банк" занимал 6 место (69,41 млрд грн), "Укрсоцбанк" – 11 место (42,24 млрд грн) среди 77 действовавших финучреждений. Объединение "Укрсоцбанка" с "Альфа-Банком" завершиться осенью.

"Альфа-Групп" Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичева в Украине принадлежит "Альфа-Банк" и приобретенный у итальянской UniCredit "Укрсоцбанк", а также мобильный оператор "Киевстар" (через Veon).

На сайте НБУ бенефициарами "Альфа-банка" Фридман и Хан указаны как граждане Израиля, Кузмичев и Авен – России, тогда как на сайте российского "Альфа Банка" все четыре его бенефициара указаны как граждане России.