Совет Нацбанка утвердил принципы денежной политики на 2020 год

Об этом Данилишин написал в Facebook, сообщает БизнесЦензор.

"В 2020 году Нацбанк будет использовать гибкость режима инфляционного таргетирования, способствуя не только возвращению инфляции к цели, но также заботясь о влиянии монетарных решений на экономический рост", - сообщил он.

Также Данилишин сообщил, что целью НБУ остается поддержание инфляции в среднесрочной перспективе на уровне 5% с допустимым диапазоном отклонений в 1 п. п. в ту или другую сторону.

Нацбанк будет продолжать придерживаться плавающего курсообразования, использовать гибкость режима инфляционного таргетирования, что позволит смягчать монетарную политику, способствуя экономическому росту, отмечается в документе.

Благодаря такой политике Нацбанка, учетная ставка в реальном выражении постепенно будет снижаться в последующие годы до нейтрального уровня, а с учетом улучшения инфляционных ожиданий будут снижаться и номинальные процентные ставки банков.

В отдельные периоды инфляция может отклоняться от установленной цели из-за влияния факторов, находящихся вне влияния монетарной политики Нацбанка.

"В случае реализации рисков, которые будут усиливать фундаментальное инфляционное давление и ухудшать ожидания экономических агентов, регулятор будет применять все имеющиеся средства и методы денежно-кредитной политики для возвращения инфляции к цели на горизонте политики", - отмечается в документе.

НБУ будет прилагать усилия для улучшения взаимодействия с правительством в вопросах координации монетарной, фискальной и долговой политик, которая будет происходить исключительно при условии соблюдения принципа независимости последнего.

Согласно принятым принципам денежно-кредитной политики на 2020 год Нацбанк будет продолжать избегать любых форм фискального доминирования над монетарной политикой, в том числе прямой или косвенной поддержки бюджетных расходов.

В определенный законодательством срок основные принципы будут направлены в Верховную Раду с целью информирования.