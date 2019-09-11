Рябошапка назначил экс-нардепа Чумака Главным военным прокурором

Об этом со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Украины сообщает БизнесЦензор.

Ранее, 10 сентября, президент Владимир Зеленский подписал согласование кандидатуры Чумака для назначения на указанную должность.

Чумак в 1995 году окончил Киевский университет им. Т. Шевченко по специальности "Правоведение".

До 1999 года работал в Национальной академии Государственной пограничной службы. В 2000 году - возглавил управление правового обеспечения Государственного комитета по делам охраны государственной границы Украины.

В 2004-2009 годах работал экспертом, директором программ политического анализа и безопасности, директором Международного центра перспективных исследований.

Чумак был народным депутатом Украины 7-го и 8-го созывов.

С 2012 года работал в должности Председателя Комитета Верховной Рады по вопросам противодействия предотвращения коррупции, а с 2014 года - заместитель председателя Комитета по вопросам предупреждения и против коррупции.