Министр энергетики РФ заявил о готовности к газовым переговорам с Украиной и ЕС

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Мы с господином (вице-председателем Европейской комиссии по энергетике Марошем) Шефчовичем обсуждали эту дату (19 сентября). И, насколько я слышал, что также и украинская сторона согласовала эту дату. Поэтому 19-е число будем считать согласованным. Мы готовы 19-го числа провести такие консультации", - сказал он.

Напомним, ранее Новак заявлял, что Украина, Россия и Европейская комиссия могут возобновить трехсторонние консультации по газовым вопросам только во второй половине сентября.

При этом российский "Газпром" считает невозможным подписание нового контракта на транзит газа через Украину, основанного на европейских правилах, а также требует от "Нафтогаза Украины" отказаться от взыскания долга в $2,6 млрд в зарубежных судах во исполнение решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма.

В НАК "Нафтогаз Украины" в свою очередь заявляли, что российская сторона отказалась согласовать проведение таких переговоров по предложению Еврокомиссии как в мае, так и в июне, обвиняя российскую сторону в попытке затянуть переговоры.

Напомним, 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и российским "Газпромом", который усиленно продвигает проекты "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

В НАК "Нафтогаз Украины" неоднократно заявляли, что считают базовым вариант прекращения российским "Газпромом" транзита после достройки газопровода "Северный поток-2".