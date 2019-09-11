БизнесЦензор

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11.09.19 08:26

Зеленский встретился с Коломойским. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с бизнесменом, экс-председателем Днепропетровской ОГА Игорем Коломойским.

коломойский,зеленский

Об этом со ссылкой на Facebook президента Украины сообщает БизнесЦензор.

"В Офисе президента они обсудили вопросы ведения бизнеса в Украине. Также говорилось об энергетической сфере", - говорится в сообщении.

Пресс-служба президента сообщает, что в июне во время форума "Диалог бизнеса и власти" Зеленский призвал предпринимателей инвестировать в обновление инфраструктуры Донбасса.

Кроме того, он обратился к представителям крупного бизнеса с просьбой помогать государству в решении социальных проблем.Зеленский встретился с Коломойским 01

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