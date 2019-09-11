БизнесЦензор

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11.09.19 08:12

Apple представила новые Phone 11

Компания Apple представила три новые модели: iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

apple,iphone

Об этом со ссылкой на РБК сообщает БизнесЦензор.

Новые устройства оснащены широкоугольной камерой, а также "ночным" режимом для создания фотографий в темное время суток без использования вспышки. У iPhone 11 две основные камеры, у моделей Pro их 3 — телеобъектив, обычная камера и ультраширокая камера.

Пользователь сможет менять режимы съемки во время создания видео, в том числе переключаться на широкоугольную камеру. В Pro моделях также появятся усовершенствованные функции редактирования видео, включая возможность корректировать световой и цветовой баланс. Фронтальная камера новинок получила функцию замедленной съемки и широкоугольный объектив, позволяющий Face ID распознавать лицо, в том числе если телефон лежит на столе.

Устройства имеют новый процессор Apple A13. Они могут находиться под водой до 2,5 часа, в отличие от прошлых моделей, рассчитанных на полчаса устойчивости к воде. Удлиненный период пребывания под водой доступен только в модели iPhone 11, модели версии Pro также могут находиться под водой только 30 минут.

Размер экрана iPhone 11 составляет 6,1 дюйма, у iPhone 11 Pro — 5,8 дюйма, у iPhone Pro Max — 6,5 дюйма.

iPhone 11 представлен в белом, черном и красном цветах, а также новых — зеленом, желтом и лавандовом. Стоимость устройства в США составит $699, iPhone 11 Pro — $999, iPhone 11 Pro Max — $1099.

Также глава Apple Тим Кук продемонстрировал работу сервиса Apple Arcade, который был анонсирован в марте 2019 года. Его пользователи смогут получить по подписке доступ к играм, которые можно будет запускать даже тогда, когда у пользователя нет подключения к интернету. Сервис станет доступен с 19 сентября, семейная подписка на него в США будет стоить $4,99 в месяц.

Также Кук сообщил, что с 1 ноября пользователям станет доcтупен новый видеосервис Apple TV+. Компания анонсировала его еще весной: в нем будут представлены фильмы, сериалы, документальное кино и другой контент, созданный специально для пользователей Apple TV+. Стоимость подписки в месяц в США составит $4,99. Покупатели новых iPhone, iPad и Apple TV получат годовую подписку на этот сервис бесплатно.

Затем компания показала новую версию iPad седьмого поколения с дисплеем 10,2 дюйма. На устройстве установлена новая операционная система iPadOS, разработанная специально для планшетов. Стоимость новинки в США будет начинаться от $329.

Наконец, Apple объявила о запуске новой модели часов — Apple Watch 5. Новые "умные" часы обладают экраном, который постоянно находится в активном состоянии — пользователю не нужно будет нажимать на них, чтобы посмотреть время. Батарея устройства, согласно заявлению компании, держит заряд в течение всего дня. В отличие от предыдущих моделей устройство может определять местоположение пользователя самостоятельно — без синхронизации со смартфоном iPhone, благодаря встроенному GPS. Компания также объявила о запуске исследования о влиянии шума на человека, которое будет проводить с помощью данных, собранных с Apple Watch. Часы будут оповещать пользователя, если вокруг слишком шумно. Стартовая цена Apple Watch составит $399.

Как следует из данных аналитической компании Gartner, продажи смартфонов Apple во втором квартале этого года снизились на 13,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 38,5 млн штук. Доля Apple на рынке сократилась до 10,5%. Тогда как доля рынка основных конкурентов во втором квартале росла: у Samsung — до 20,4%, у Huawei — до 15,8%, у Xiaomi — до 9%. Пользователей iPhone становится все сложнее заставить покупать новые устройства, а компания пытается увеличивать выручку от сервисов, отмечал старший директор по исследованиям Gartner Аншул Гупта.

В целом продажи смартфонов в мире во втором квартале снизились на 1,7% по сравнению с тем же периодом 2018 года и составили 368 млн устройств. При этом Гупта указывал, что спрос на устройства высокого ценового сегмента снижается быстрее, чем на смартфоны средней и низкой ценовой категории.Apple представила новые Phone 11 01
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