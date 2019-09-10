"Райффайзен Банк Аваль" намерен избрать независимым членом набсовета экс-корпоративного секретаря

Об этом говорится в сообщении банка, размещенном на сайте Украинской биржи, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщается, на собрании акционеры переизберут председателя наблюдательного совета и других членов НС.

В частности, председателем НС планируется оставить его прежнего главу Мартина Грюля, заместителем главы набсовета - Андрея Степаненко, членом НС – Элизабет Гейер-Шалль, Гельмута Брайт, Харальда Кроегера, Андреа Морару.

Акционеры также переизберут независимых членов набсовета, в состав которого войдут два его прежних члена - Анна Деревянко и Павел Шеремета, и его новый член - Любовь Воробьева.

Воробьева в 2006 году была членом правления "Райффайзенбанк Украина"; с 2006 по 2013 годы занимала позицию начальника исполнительного секретариата "Райффайзен Банка Аваль", в 2013-2014 годы возглавляла департамент комплаенс банка.

"Райффайзен Банк Аваль" основан в 1992 году. Крупнейшие акционеры – Raiffeisen Bank International с 68,28% акций и ЕБРР с 30%.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2019 года по размеру общих активов банк занимал 5 место (84,823 млрд грн) среди 76 действовавших в стране банков.

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