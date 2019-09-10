Uber вложит $200 миллионов в расширение своего сервиса грузоперевозок

Об этом сообщает ITC.ua, передает БизнесЦензор.

Uber Freight был запущен в 2017 году и является посредником между владельцами грузовых автомобилей и грузоотправителями, подобно тому, как компания предоставляет основные услуги пассажирских перевозок.

Индустрия грузовых перевозок не является приоритетной для Uber. В последние несколько лет на рынке ощущается нехватка водителей грузовиков. Это привело к тому, что цены на услуги в целом начали снижаться. Тем не менее на встрече с инвесторами главный исполнительный директор Uber Дара Хосровшахи сказал, что Uber Freight за эти два года демонстрирует впечатляющий стабильный рост и значительный прогресс, хотя данных о доходах бизнеса грузоперевозок компания не раскрыла.

Несмотря на то, что бизнес Uber в целом продолжает приносить миллиарды долларов ежеквартально, в августе этого года компания сообщила о рекордных убытках в размере $5,3 млрд, большая часть которых связана с единовременными затратами на проведения IPO. Поэтому инвестиции в сервис грузоперевозок можно считать авансом и показателем доверия к Uber Freight.

Глава Uber Freight Лиор Рон в свою очередь отметил, что нынешние мягкие рыночные условия являются лишь побочным эффектом "циклического" характера в автомобильной индустрии. Когда экономика набирает обороты, индустрия грузовых перевозок получает гораздо больше активов. Компания продолжает привлекать водителей к своей платформе с помощью хорошо отработанных технологий, в том числе бонусов и льгот. В прошлом году подразделение Uber Freight представило программу льгот, которая предлагает водителям грузовиков скидки на бензин и новые шины. Uber не раскрывает траты, но Рон утверждает, что Freight – самый быстрорастущий бизнес в Uber.

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