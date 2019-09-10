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10.09.19 19:21

Ложкин с партнерами продает украинскую сеть "Люксоптика" (обновлено)

Антимонопольный комитет Украины начал рассмотрение возможного приобретения кипрской компанией OH Holding Limited доли в уставном капитале украинской сети "Люксоптика Холдинг".

Ложкин с партнерами продает украинскую сеть "Люксоптика" (обновлено)

Об этом говорится в сообщении АМКУ, передает БизнесЦензор.

"Распоряжением председателя Антимонопольного комитета Украины, государственного уполномоченного, от 6 сентября 2019 года №01/302-р начато рассмотрение дела о концентрации №126-25/21-19-ЕКк в виде приобретения компанией "OH Holding Limited" (Никосия, Кипр) доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Люксоптика Холдинг" (Киев, Украина, идентификационный код юридического лица 32045833), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества", - сказано в сообщении.

Сеть "Люксоптика" предоставляет комплекс услуг по диагностике зрения, подбору средств коррекции,  изготовлению/ремонту очков.

Согласно госреестру предприйтий, крупнейшими владельцами ООО "Люксоптика холдинг" являются Олег Калашников (46% в уставном капитале) и Надежда Шаломова (28,3%) - супруга Бориса Ложкина, экс-главы Администрации президента Петра Порошенко.

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