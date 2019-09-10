В Google Docs добавили счетчик слов на экран ввода текста

Об этом сообщает ITC.ua, передает БизнесЦензор.

Количество слов документа теперь показывается в левом нижнем углу экрана. Как и в случае Microsoft Word, счетчик обновляет цифры в режиме реального времени. Кроме того, можно увидеть количество слов в отдельных фрагментах текста, просто выделив их.

Чтобы активировать функцию, достаточно установить флажок "Показывать количество слов при наборе текста" в разделе "Инструменты".

При нажатии на панель в левом нижнем углу, где находятся цифры, также можно просмотреть дополнительную информацию. Она включает в себя количество символов документа (как с пробелами, так и без них), а также количество страниц. Google говорит, что эта функция доступна всем пользователям, но на ее полномасштабное разворачивание может потребоваться некоторое время.

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