SkyUp запустит рейсы Киев-Харьков на месяц раньше

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию авиакомпании, передает БизнесЦензор.
Даты дополнительных рейсов:
- 13.09 Харьков-Киев;
- 14.09 Киев-Харьков;
- 17.09 Харьков-Киев;
- 18.09 Киев-Харьков;
- 26.09 Харьков-Киев;
- 27.09 Киев-Харьков.
Регулярные рейсы по направлению начнутся 25 октября и будут выполняться три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам.
Также в октябре авиакомпания запускает перелеты Харьков-Львов и Харьков-Прага, которые будут выполняться по четвергам и воскресеньям.