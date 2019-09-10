АМПУ и ТМТМ планируют увеличить грузопотоки в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута

Соответствующий Меморандум был подписан 10 сентября 2019 года, передает БизнесЦензор со ссылкой на сообщение АМПУ.

Реализация Меморандума направлена на привлечение грузопотоков, которые проходят через Китай, Казахстан, Азербайджан, Грузию, Украину в страны Европы, в украинские порты с использованием паромных переправ в портах Черного и Каспийского морей.

"Наиболее перспективным направлением в рамках нашего сотрудничества должна стать активизация контейнерных перевозок, которые проходят по Транскаспийскому международному транспортному маршруту через морские порты Украины. АМПУ уже на протяжении нескольких лет подряд фиксирует двузначное увеличение перевалки контейнеров в наших портах. В Украине представлены ведущие мировые контейнерные линии, и мы намерены и дальше максимально эффективно использовать транзитный потенциал наших портов и украинской железной дороги в целях развития данного направления. В этом смысле начало плодотворного сотрудничества между АМПУ и ТМТМ является очень своевременным шагом", – прокомментировал руководитель ГП "АМПУ" Райвис Вецкаганс.

Первым этапом работы станет анализ грузопотоков, а также изучение возможностей по увеличению импорта, экспорта и транзита через морские порты Украины грузов, которые проходят по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (также известному как Middle Corridor). В частности, стороны будут координировать усилия по запуску регулярного фидерного сообщения между портами Грузии и Украины.

Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ или Middle Corridor) – транспортный коридор, который объединяет Китай, Казахстан, Азербайджан, Грузию, Украину, Турцию, Румынию и дальше страны Европы с использованием паромных переправ через порты Черного и Каспийского морей.

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