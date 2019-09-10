Инфляция в Украине в августе приблизился к прогнозу Нацбанка

Об этом говорится в сообщении НБУ, передает БизнесЦензор.

"В августе 2019 года потребительская инфляция в годовом измерении замедлилась до 8,8% (9,1% – в июле). В месячном измерении цены снизились на 0,3%. Фактический показатель инфляции приблизился к траектории официального прогноза, опубликованного в "Инфляционном отчете" (июль 2019 года), но все еще превышал ее из-за отклонений предыдущего месяца", – сказано в сообщении.

Незначительное отклонение обусловлено прежде всего высокими темпами роста цен на продукты питания. Кроме того, в августе цены на отдельные овощи и продукцию животного происхождения в дальнейшем росли несколько быстрее, чем ожидалось.

В то же время это отклонение было в значительной степени компенсировано благодаря другим компонентам: несколько ниже, чем ожидалось, базовой инфляцией, падением цен на топливо, а также более стремительным замедлением роста административно-регулируемых цен.

Базовая инфляция замедлилась в годовом измерении в августе составила 7,2%. Жесткая монетарная политика оставалась весомым фактором, который сдерживал фундаментальный давление на цены, в частности, через канал обменного курса. Больше всего это отразилось в ценах на непродовольственные товары, рост которых замедлился до 1,4% г/г. В частности, сократились темпы роста цен на бытовую технику, мебель, товары для отдыха, фармацевтические товары, бытовую химию и прочее. Цены на одежду и обувь остались на уровне прошлого года, а стоимость автомобилей и компьютерной техники – снизилась.

Темпы роста цен на продукты питания с высокой степенью обработки остались неизменными (8,9% г/г). С одной стороны, и в дальнейшем дорожали молочные продукты из-за снижения объемов предложения сырья, устойчивый спрос на молочные продукты высокого качества и подготовку производителей к внедрению новых гигиенических требований. Вследствие усиления внешнего спроса сохранились высокие темпы роста цен на мясные продукты. С другой стороны, более низкими темпами росли цены на макаронные изделия, кофе, оливковое масло, соусы и соки, что частично может быть отражением курсового эффекта. Подорожание услуг ускорился (до 13,9% г/г) под влиянием устойчивого потребительского спроса и сравнительно высоких темпов роста заработных плат. В частности, несколько более высокими темпами увеличивались цены на услуги ресторанов и кафе, мобильной связи, учреждений культуры, амбулаторных услуг.

Рост цен на сырые продукты питания продолжило ускоряться (до 10,9% г/г). Так стремительнее росли цены на продукцию животноводства, а именно молоко, говядину и свинину. Это обусловлено сокращением поголовья и усилением внешнего спроса. Также замедлилось удешевление яиц. Кроме того, ускорился рост цен на картофель через более низкий урожай этой культуры . Однако в целом влияние факторов предложения, вызывали существенный рост цен на овощи и фрукты в предыдущие периоды, в августе несколько ослабло. В частности, в годовом измерении снизились цены на арбузы на фоне хорошего урожая. Благодаря расширению предложения замедлился рост цен на большинство овощей, в том числе лук, помидоры, огурцы, кабачки и тому подобное.

Темпы роста административно регулируемых цен снизились (до 14,8% г/г). Стоимость природного газа для населения уменьшилась с учетом его удешевления на мировых рынках и изменение методологии расчета тарифов для домохозяйств. Темпы роста цен на табачные изделия и алкогольные напитки остались на уровне предыдущего месяца.

Цены на топливо продолжили снижаться (на 3,2% г/г) ввиду удешевления нефти на мировых рынках и благоприятную ситуацию на валютном рынке Украины.

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