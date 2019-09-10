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10.09.19 18:07

Минрегион намерен сделать метро доступным для маломобильных групп населения

С 1 сентября 2019 года начали действовать обновленные ГСН относительно метрополитена, которые ввел обязательное внедрения безбарьерного пространства на станциях метро и в совмещенных подземных переходах при их реконструкции или новом строительстве.

метро

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительство и ЖКХ Лев Парцхадазе в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Мы прописали четкие обязательные требования по созданию реальной безбарьерной среды для всех: и для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, и для лиц с нарушениями зрения, слуха, пожилых людей, беременных и других. Метрополитен станет удобным и комфортным видом транспорта для всех, это будет действительно безбарьерное пространство. Новые строительные нормы в отношении метрополитенов, которые содержат эти требования, уже начали действовать с 1 сентября. Поэтому путь к безбарьерности необратим", - написал Парцхаладзе.

В частности, требования следующие: 

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