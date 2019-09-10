Минрегион намерен сделать метро доступным для маломобильных групп населения

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительство и ЖКХ Лев Парцхадазе в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Мы прописали четкие обязательные требования по созданию реальной безбарьерной среды для всех: и для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, и для лиц с нарушениями зрения, слуха, пожилых людей, беременных и других. Метрополитен станет удобным и комфортным видом транспорта для всех, это будет действительно безбарьерное пространство. Новые строительные нормы в отношении метрополитенов, которые содержат эти требования, уже начали действовать с 1 сентября. Поэтому путь к безбарьерности необратим", - написал Парцхаладзе.

В частности, требования следующие:

поверхность пола платформ и вестибюлей станций должна быть нескользкой;

на пути движения пассажиров в пределах станции и совмещенных подземных переходов необходимо предусматривать системы навигации, визуальной статической и оперативно изменяемой информации, тактильные элементы доступности - тактильные полосы и информпоказатели, визуальные элементы доступности - контрастная маркировка, информтаблички и указатели и аудиопоказатели - звуковые ориентиры;

ширина дверей на входах/выходах станций должна составлять не менее 0,9 м;

на новых станциях - только грузопассажирские лифты, на реконструируемых существующих станциях разрешается дублировать лестницу специальными подъемниками.

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